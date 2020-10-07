ЗАМАНА - Врачи Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию пациентке из Молдовы

Врачи Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию пациентке из Молдовы

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07 октября, 2020. Среда 14:28
Врачи Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию пациентке из Молдовы

В отделение онкологии и хирургии региональной клинической больницы попала пациентка с крайне редким диагнозом – эхинококкоз левого желудочка сердца.

Врачи Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию пациентке из Молдовы
Общество

Женщина пожаловалась на боли в грудной клетке, одышку и кашель. Родственники пациентки решили, что у нее коронавирус, но врачами было выявлено, что у женщины эхинококкоз левого желудочка сердца. Подробнее можно прочитать тут.

 

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