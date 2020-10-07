ЗАМАНА - 25 махачкалинских дворов из 34 отремонтированы по федеральной программе

25 махачкалинских дворов из 34 отремонтированы по федеральной программе

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07 октября, 2020. Среда 12:14
25 махачкалинских дворов из 34 отремонтированы по федеральной программе

Процесс по благоустройству в рамках реализации госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» в текущем году идет в 34 дворах Махачкалы. К 6 октября процент законченных объектов составляет примерно 75 от общего количества охваченных ремонтом дворовых территорий.

25 махачкалинских дворов из 34 отремонтированы по федеральной программе
Общество

Об этом сообщил глава махачкалинского Управления жилищно-коммунального хозяйства Шамиль Магомедов в процессе визита дворовых территорий домов №15б по улице имени Аскерханова и №15 по улице имени А. Алиева. Подробнее можно прочитать тут.

 

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