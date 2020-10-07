25 махачкалинских дворов из 34 отремонтированы по федеральной программе
- Автор Мадина
- 07 октября, 2020. Среда 12:14
Процесс по благоустройству в рамках реализации госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» в текущем году идет в 34 дворах Махачкалы. К 6 октября процент законченных объектов составляет примерно 75 от общего количества охваченных ремонтом дворовых территорий.
Об этом сообщил глава махачкалинского Управления жилищно-коммунального хозяйства Шамиль Магомедов в процессе визита дворовых территорий домов №15б по улице имени Аскерханова и №15 по улице имени А. Алиева. Подробнее можно прочитать тут.
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