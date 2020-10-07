В общем за время эпидемии в России выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 субъектах, из них 21 865 человек скончались, 995 275 — вылечились.
В России выявили 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 07 октября, 2020. Среда 11:47
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 11 115 новых случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах страны, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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