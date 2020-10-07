В разговоре с ведущей канала Еленой Еськиной он поделился тем, как больница работала при нагрузке во время пика, и о том, почему вместе с ним в «красную» зону попали дочь и жена. В интервью Малаев ответил на множество различных вопросов. Подробнее тут.
Хаджимурад Малаев дал первое большое интервью
- Автор Мадина
- 07 октября, 2020. Среда 10:08
Главный врач первой клинической больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев дал первое крупное интервью за период эпидемии. Интервью опубликовали на youtube-канале Елены Еськиной.
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