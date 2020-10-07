Хаджимурад Малаев дал первое большое интервью

В разговоре с ведущей канала Еленой Еськиной он поделился тем, как больница работала при нагрузке во время пика, и о том, почему вместе с ним в «красную» зону попали дочь и жена. В интервью Малаев ответил на множество различных вопросов. Подробнее тут.