ЗАМАНА - Хаджимурад Малаев дал первое большое интервью

Хаджимурад Малаев дал первое большое интервью

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07 октября, 2020. Среда 10:08
Хаджимурад Малаев дал первое большое интервью

Главный врач первой клинической больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев дал первое крупное интервью за период эпидемии. Интервью опубликовали на youtube-канале Елены Еськиной.

В разговоре с ведущей канала Еленой Еськиной он поделился тем, как больница работала при нагрузке во время пика, и о том, почему вместе с ним в «красную» зону попали дочь и жена. В интервью Малаев ответил на множество различных вопросов. Подробнее тут.

 

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