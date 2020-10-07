ЗАМАНА - В 10 селах Дагестана установлены фельдшерско-акушерские пункты

В 10 селах Дагестана установлены фельдшерско-акушерские пункты

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07 октября, 2020. Среда 09:08
В 10 селах Дагестана установлены фельдшерско-акушерские пункты

В 10 селах РД установлены новые модульные фельдшерско-акушерские пункты, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения региона. На сегодняшний момент запланировано приобретение оборудования и размещение еще 20 таких пунктов.

В 10 селах Дагестана установлены фельдшерско-акушерские пункты
Общество

Стоит напомнить, что в 2020 году было запланировано разместить 29 ФАПов, из которых 19 в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и 10 за счет республиканского бюджета. Но Министерство здравоохранения республики благодаря сэкономленным средствам откроет еще один дополнительный ФАП, и до конца 2020 года начнут работу 30 новых медицинских пунктов.

В приоритете те районы Дагестана, в которых существует заметный недостаток в таких пунктах. Подробнее можно прочитать тут.

 

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