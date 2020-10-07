ЗАМАНА - Владимир Васильев наградил команду управленцев Дагестана

Владимир Васильев наградил команду управленцев Дагестана

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07 октября, 2020. Среда 08:04
Владимир Васильев наградил команду управленцев Дагестана

5 октября Владимиром Васильевым было проведено мероприятие по случаю награждения группы управленцев, которые победили в образовательной программе «Системный подход в управлении регионом».

Владимир Васильев наградил команду управленцев Дагестана
Общество

В проекте принимали участие жители ЮФО и СКФО, среди которых и дагестанская группа, которую возглавлял министр экономического развития региона Гаджи Султанов. Владимир Васильев поблагодарил победителей конкурса и наградил их грамотой. Подробнее можно прочитать тут.

 

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