ЗАМАНА - Человеческий организм воспринимает лишь два сезона, а не четыре

Человеческий организм воспринимает лишь два сезона, а не четыре

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07 октября, 2020. Среда 07:16
Человеческий организм воспринимает лишь два сезона, а не четыре

Исследователи из Америки развеяли миф, обнаружив доказательство того, что человек чувствует не 4 сезона, а лишь 2.

Человеческий организм воспринимает лишь два сезона, а не четыре
Общество

Исследователи совершили эксперимент, который шел 4 года с участием 105 волонтеров. Все эти годы добровольцы в возрасте от 25 до 75 лет предоставляли образцы крови, по которым специалисты исследовали реакцию их организмов.

Они наблюдали и за обработкой организмом глюкозы, за состоянием сердечно-сосудистой системы, метаболизмом и иммунитетом, уточняет phys.org.

Человеческое тело и правда показывает изменения в течение года, у волонтеров их было больше 1000 на молекулярном уровне. Случались они 2 раза: перед началом лета и перед началом зимы.

 

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