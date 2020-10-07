ЗАМАНА - В Приморье обнаружены останки вымершего ранее неизвестного зайца

В Приморье обнаружены останки вымершего ранее неизвестного зайца

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07 октября, 2020. Среда 07:12
В Приморье обнаружены останки вымершего ранее неизвестного зайца

В Приморском крае, на территории национального парка «Земля леопарда», археологи из России нашли останки странных существ.

В Приморье обнаружены останки вымершего ранее неизвестного зайца
Общество

Ученые обнаружили следы дальнего родственника нынешнего зайца. Пищухи и сеноставки внешне похожи на хомяка, но они относятся к роду зайцеобразных. Археологи выявили, что эти существа раньше жили на территории парка по зубам, которые нашли при отборке глинистого материала из шурфа. Как считают археологи, пищухи обитали здесь 10-50 тысяч лет назад. Обнаруженные останки относятся к до этого момента неизвестной науке разновидности пищух. У археологов получилось выявить сразу 3 новых вида этих существ.

 

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