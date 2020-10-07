ЗАМАНА - Жителям девяти районов Дагестана ограничили посещение лесов

Жителям девяти районов Дагестана ограничили посещение лесов

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07 октября, 2020. Среда 00:00
Жителям девяти районов Дагестана ограничили посещение лесов
Жителям 9 районов Дагестана запрещено посещать леса из-за угрозы появления пожаров, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу Даглесхоза. 
Жителям девяти районов Дагестана ограничили посещение лесов
Общество
Временный запрет посещения лесов в следующих районах: Буйнакский, Дербентский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизлярский, Махачкалинский, Ногайский, Сергокалинский, Левашинский и Хасавюртовский.  Запрет будет работать с 6 по 11 октября.

 

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