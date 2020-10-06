ЗАМАНА - Родственники Путина привились от коронавируса

Родственники Путина привились от коронавируса

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06 октября, 2020. Вторник 17:21
Родственники Путина привились от коронавируса

Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что в его окружении многие близкие люди, родные и коллеги сделали прививку от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости во вторник, 6 октября.

Родственники Путина привились от коронавируса
Общество

По рассказу президента России, почти все сотрудники Министерства обороны уже сделали прививку от коронавируса.

 

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