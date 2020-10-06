Кинологи Дагестанской таможни побывали в гостях у школьников

5 октября текущего года должностные лица кинологического отдела Дагестанской таможни приехали с визитом в школу №2 поселка Ленинкент.

В гости к ученикам школы таможенники пришли не одни. С собой они взяли верного друга – собаку по имени Флора. Об этом рассказали в пресс-службе региональной таможни.

Таможенники продемонстрировали детям общий курс дрессировки, поиск наркотических и психотропных веществ в багаже. Школьники были в полнейшем восторге.

Школа поблагодарила кинологов за внимание, которое было уделено ученикам, и отметила, что каждый приезд гостей они ждут с большим нетерпением, они вносят в их жизнь атмосферу веселья, положительно влияя на социально-психологический климат в ученическом коллективе.