ЗАМАНА - Кинологи Дагестанской таможни побывали в гостях у школьников

Кинологи Дагестанской таможни побывали в гостях у школьников

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06 октября, 2020. Вторник 17:13
Кинологи Дагестанской таможни побывали в гостях у школьников

5 октября текущего года должностные лица кинологического отдела Дагестанской таможни приехали с визитом в школу №2 поселка Ленинкент.  

Кинологи Дагестанской таможни побывали в гостях у школьников
Общество

В гости к ученикам школы таможенники пришли не одни. С собой они взяли верного друга – собаку по имени Флора. Об этом рассказали в пресс-службе региональной таможни.

Таможенники продемонстрировали детям общий курс дрессировки, поиск наркотических и психотропных веществ в багаже. Школьники были в полнейшем восторге.

Школа поблагодарила кинологов за внимание, которое было уделено ученикам, и отметила, что каждый приезд гостей они ждут с большим нетерпением, они вносят в их жизнь атмосферу веселья, положительно влияя на социально-психологический климат в ученическом коллективе.

 

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