Депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов рассмотрел проблемы дагестанцев
- Автор Мадина
- 06 октября, 2020. Вторник 17:05
Депутат Государственной думы Абдулмажид Маграмов сегодня, 6 октября, в республиканской общественной приемной «Единой России» выслушал проблемы жителей региона, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ДРО партии.
В рамках удаленного приема россиян были обсуждены темы, которые касались улучшения жилищных условий, правомерности начисления детских выплат, субсидирования КФХ, реабилитации жителей, которые переболели коронавирусом. Подробнее можно прочитать тут.