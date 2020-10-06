ЗАМАНА - Депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов рассмотрел проблемы дагестанцев

Депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов рассмотрел проблемы дагестанцев

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06 октября, 2020. Вторник 17:05
Депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов рассмотрел проблемы дагестанцев

Депутат Государственной думы Абдулмажид Маграмов сегодня, 6 октября, в республиканской общественной приемной «Единой России» выслушал проблемы жителей региона, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ДРО партии.

Депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов рассмотрел проблемы дагестанцев
Общество

В рамках удаленного приема россиян были обсуждены темы, которые касались улучшения жилищных условий, правомерности начисления детских выплат, субсидирования КФХ, реабилитации жителей, которые переболели коронавирусом. Подробнее можно прочитать тут.

 

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