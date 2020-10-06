В России выявили 11,6 тысячи новых случаев коронавируса

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 11 615 новых случаев коронавируса в 83 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб .

В общем с начала эпидемии в России обнаружено 1 237 504 случая коронавируса в 85 субъектах, из них 21 663 человека скончались, вылечились 988 576 человек. Подробнее можно прочитать тут.