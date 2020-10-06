ЗАМАНА - Артем Здунов проверил готовность ряда спортобъектов в Махачкале

Артем Здунов проверил готовность ряда спортобъектов в Махачкале

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06 октября, 2020. Вторник 16:53
Артем Здунов проверил готовность ряда спортобъектов в Махачкале

6 октября премьер-министр РД Артём Здунов проверил выполнение инвестиционного проекта по благоустройству территории гостиницы «Приморская» в Махачкале. Об этом передает пресс-служба правительства региона.

Артем Здунов проверил готовность ряда спортобъектов в Махачкале
Общество
Главной целью проекта является обеспечение условий не только для профессиональных спортсменов, но и для здорового образа жизни жителей отеля и жителей многоквартирных домов, находящихся рядом с гостиницей.

Полная стоимость проекта составляет 92 миллиона рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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