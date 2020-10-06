В Ставрополе прошла церемония награждения лауреатов. Победу в номинации «Экспортер года в области промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство» и в номинации «Прорыв года», получил Научно-производственный комплекс «НИВА ГРИНХАУЗИС» Подробнее можно прочитать тут.