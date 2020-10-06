Дагестанские компании одержали победу в окружном этапе конкурса «Экспортер года» в СКФО
- Автор Мадина
- 06 октября, 2020. Вторник 15:45
2 организации из Дагестана победили на окружном этапе Всероссийской премии «Экспортер года» в Северо-Кавказском федеральном округе.
В Ставрополе прошла церемония награждения лауреатов. Победу в номинации «Экспортер года в области промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство» и в номинации «Прорыв года», получил Научно-производственный комплекс «НИВА ГРИНХАУЗИС» Подробнее можно прочитать тут.
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