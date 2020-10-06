ЗАМАНА - Порядка 24 тысяч педагогов в Дагестане получили надбавку за классное руководство

Порядка 24 тысяч педагогов в Дагестане получили надбавку за классное руководство

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06 октября, 2020. Вторник 13:29
Порядка 24 тысяч педагогов в Дагестане получили надбавку за классное руководство

Выплаты за классное руководство в размере 5 тысяч рублей в соответствии с указом лидера РФ Владимира Путина получили примерно 24 тысяч учителей РД.

Порядка 24 тысяч педагогов в Дагестане получили надбавку за классное руководство
Общество

Принятые в прошлом региональные выплаты при этом сохранены, а деньги поступают сверх того фонда оплаты труда, который складывается в каждом школьном учреждении. Подробнее можно прочитать тут.

 

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