Порядка 24 тысяч педагогов в Дагестане получили надбавку за классное руководство
- Автор Мадина
- 06 октября, 2020. Вторник 13:29
Выплаты за классное руководство в размере 5 тысяч рублей в соответствии с указом лидера РФ Владимира Путина получили примерно 24 тысяч учителей РД.
Принятые в прошлом региональные выплаты при этом сохранены, а деньги поступают сверх того фонда оплаты труда, который складывается в каждом школьном учреждении. Подробнее можно прочитать тут.
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