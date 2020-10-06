Выплаты за классное руководство в размере 5 тысяч рублей в соответствии с указом лидера РФ Владимира Путина получили примерно 24 тысяч учителей РД.

Принятые в прошлом региональные выплаты при этом сохранены, а деньги поступают сверх того фонда оплаты труда, который складывается в каждом школьном учреждении. Подробнее можно прочитать тут.