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Продлен приём заявок на участие в программе Развития горных территорий РД
- Автор Мадина
- 06 октября, 2020. Вторник 12:26
Министерство экономического развития Дагестана объявляет о продлении периода приёма заявок на участие в проекте «Социально-экономическое развитие горных территорий РД» до 27 октября 2020 года.
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- Продлен приём заявок на участие в программе Развития горных территорий РД