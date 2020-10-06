За прошедшие 24 часа количество случаев заражения в мире прибавилось на 293 299 человек, дойдя до отметки в 35 679 220. Из них вылечились 26 750 455 пациентов, скончались 1 050 218 человек.
Сегодня 300-й день с момента выявления коронавируса в Китае
- Автор Мадина
- 06 октября, 2020. Вторник 10:35
Сегодня 300-й день с момента выявления коронавируса в городе Ухань Китая и 210-й — с объявления эпидемии Всемирной организацией здравоохранения.
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