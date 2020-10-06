Султан Хамзаев прокомментировал назначение Меликова

Участник общественной палаты РФ и лидер общественного движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев дал комментарий по назначению Сергея Меликова на место врио руководителя Дагестана.

Хамзаев поздравил Меликова с назначением и выразил уверенность в том, что новый глава Дагестана будет работать на благо республики. Подробный комментарий можно прочитать тут.