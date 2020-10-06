Хамзаев поздравил Меликова с назначением и выразил уверенность в том, что новый глава Дагестана будет работать на благо республики. Подробный комментарий можно прочитать тут.
Султан Хамзаев прокомментировал назначение Меликова
- Автор Мадина
- 06 октября, 2020. Вторник 09:03
Участник общественной палаты РФ и лидер общественного движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев дал комментарий по назначению Сергея Меликова на место врио руководителя Дагестана.
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