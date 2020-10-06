Как рассказал Меликов, основной упор он сделает на обеспечении еще более явной безопасности жителей Дагестана в условиях эпидемии. Начнет укреплять экономический потенциал региона и развивать инвестиционные проекты.
Сергей Меликов обозначил три главных направления деятельности на новой должности
- Автор Мадина
- 06 октября, 2020. Вторник 08:24
Вчера, 5 октября, назначенный врио руководителя Дагестана Сергей Меликов на видео-собрании с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об основных направлениях своей работы на новом месте.