"Авиакомпания Red Wings начинает новый постоянный рейс Екатеринбург – Махачкала - Екатеринбург", - уточняется в тексте. Также сообщают, что вылеты будут идти на самолете Sukhoi Superjet 100, 4 раза в неделю: понедельник, среда, пятница, воскресенье. Уже можно начать бронировать билеты.
Прямой авиарейс свяжет Махачкалу и Екатеринбург
- Автор Мадина
- 06 октября, 2020. Вторник 08:16
Как пишет пресс-служба аэропорта Уйташ на странице в Instagram, с 14 октября авиакомпания Red Wings начнет прямые авиарейсы между Махачкалой и Екатеринбургом.
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