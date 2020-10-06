ЗАМАНА - Прямой авиарейс свяжет Махачкалу и Екатеринбург

Прямой авиарейс свяжет Махачкалу и Екатеринбург

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06 октября, 2020. Вторник 08:16
Прямой авиарейс свяжет Махачкалу и Екатеринбург

Как пишет пресс-служба аэропорта Уйташ на странице в Instagram, с 14 октября авиакомпания Red Wings начнет прямые авиарейсы между Махачкалой и Екатеринбургом.

Прямой авиарейс свяжет Махачкалу и Екатеринбург
Общество

"Авиакомпания Red Wings начинает новый постоянный рейс Екатеринбург – Махачкала - Екатеринбург", - уточняется в тексте. Также сообщают, что вылеты будут идти на самолете Sukhoi Superjet 100, 4 раза в неделю: понедельник, среда, пятница, воскресенье. Уже можно начать бронировать билеты.

 

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