ЗАМАНА - Глава Дагестана ушел в отставку

Глава Дагестана ушел в отставку

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05 октября, 2020. Понедельник 16:18
Глава Дагестана ушел в отставку

Президент РФ Владимир Путин принял отставку руководителя Дагестана Владимира Васильева, пишет "Лента.ру", ссылаясь на портал Кремля сегодня, 5 октября.

Глава Дагестана ушел в отставку
Общество

Временно исполняющим обязанности руководителя Дагестана указом президента страны выбран сенатор, экс-первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов. Владимир Васильев назначен советником президента России.

Владимир Путин заметил, что Владимир Васильев с достоинством исполнял обязанности руководителя Дагестана.

Сведения о потенциальной отставке 71-летнего главы Дагестана появились в интернете в конце этого сентября. В частности, сотрудники РБК сообщали, что у Кремля нет претензий к Владимиру Васильеву, а причина отставки — его возраст и сложности со здоровьем.

 

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