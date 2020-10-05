Глава Дагестана ушел в отставку

Временно исполняющим обязанности руководителя Дагестана указом президента страны выбран сенатор, экс-первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов. Владимир Васильев назначен советником президента России.

Владимир Путин заметил, что Владимир Васильев с достоинством исполнял обязанности руководителя Дагестана.

Сведения о потенциальной отставке 71-летнего главы Дагестана появились в интернете в конце этого сентября. В частности, сотрудники РБК сообщали, что у Кремля нет претензий к Владимиру Васильеву, а причина отставки — его возраст и сложности со здоровьем.