ЗАМАНА - Проект команды управленцев Дагестана признан лучшим по итогам образовательной программы РАНХиГС

Проект команды управленцев Дагестана признан лучшим по итогам образовательной программы РАНХиГС

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05 октября, 2020. Понедельник 15:50
Проект команды управленцев Дагестана признан лучшим по итогам образовательной программы РАНХиГС

3 октября в Южно-Российском институте управления РАНХиГС в Ростове-на-Дону прошел финальный этап образовательной программы «Системный подход в управлении регионом» для жителей ЮФО и СКФО.

В состав группы из Дагестана под контролем руководителя экономики и территориального развития региона Гаджи Султанова попали главы и заместители руководителей муниципальных образований, структурных подразделений органов исполнительной власти Дагестана.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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