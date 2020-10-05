В состав группы из Дагестана под контролем руководителя экономики и территориального развития региона Гаджи Султанова попали главы и заместители руководителей муниципальных образований, структурных подразделений органов исполнительной власти Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.
Проект команды управленцев Дагестана признан лучшим по итогам образовательной программы РАНХиГС
- Автор Мадина
- 05 октября, 2020. Понедельник 15:50
3 октября в Южно-Российском институте управления РАНХиГС в Ростове-на-Дону прошел финальный этап образовательной программы «Системный подход в управлении регионом» для жителей ЮФО и СКФО.
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