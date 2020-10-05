Проект "Местные инициативы" предполагает реализацию проектов районов в различных отраслях, их финансирование идет из бюджета Дагестана, из районных бюджетов и внебюджетных источников. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане поддержат 73 проекта местных инициатив более чем на 180 млн рублей
- Автор Мадина
- 05 октября, 2020. Понедельник 13:46
Руководство Дагестана планирует поддержать 73 проекта 27 муниципальных образований, которые попали в региональную программу "Местные инициативы", на общую сумму 181,4 миллионов рублей, пишет ТАСС, ссылаясь на главу экономики и территориального развития республики Гаджи Султанова.
Последнее от Мадина
- Первые лица Дагестана рассказали о своих учителях
- Проект команды управленцев Дагестана признан лучшим по итогам образовательной программы РАНХиГС
- В Дагестане поддержат 73 проекта местных инициатив более чем на 180 млн рублей
- Первые лица Дагестана рассказали о своих учителях
- Количество заразившихся коронавирусом в Дагестане выросло до 13852