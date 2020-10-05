В Дагестане поддержат 73 проекта местных инициатив более чем на 180 млн рублей

Автор Мадина

Руководство Дагестана планирует поддержать 73 проекта 27 муниципальных образований, которые попали в региональную программу "Местные инициативы", на общую сумму 181,4 миллионов рублей, пишет ТАСС, ссылаясь на главу экономики и территориального развития республики Гаджи Султанова.