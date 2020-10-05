ЗАМАНА - В Дагестане поддержат 73 проекта местных инициатив более чем на 180 млн рублей

В Дагестане поддержат 73 проекта местных инициатив более чем на 180 млн рублей

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05 октября, 2020. Понедельник 13:46
В Дагестане поддержат 73 проекта местных инициатив более чем на 180 млн рублей

Руководство Дагестана планирует поддержать 73 проекта 27 муниципальных образований, которые попали в региональную программу "Местные инициативы", на общую сумму 181,4 миллионов рублей, пишет ТАСС, ссылаясь на главу экономики и территориального развития республики Гаджи Султанова.

В Дагестане поддержат 73 проекта местных инициатив более чем на 180 млн рублей
Общество

Проект "Местные инициативы" предполагает реализацию проектов районов в различных отраслях, их финансирование идет из бюджета Дагестана, из районных бюджетов и внебюджетных источников. Подробнее можно прочитать тут.

 

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