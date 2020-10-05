Представили руководства Дагестана рассказали о своих учителях, которые вели их по пути образования в школьное время. Полный текст статьи тут.
Первые лица Дагестана рассказали о своих учителях
- Автор Мадина
- 05 октября, 2020. Понедельник 13:02
Редакция сетевого издания «Мирмол» провела опрос среди представителей руководства, узнав у них про их учителей. Статья приурочена ко Дню учителя.
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