Количество заразившихся коронавирусом в Дагестане выросло до 13852
- Автор Мадина
- 05 октября, 2020. Понедельник 12:34
В Дагестане за прошедшие сутки обнаружили 84 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб сегодня, 5 октября.
За все время эпидемии в Дагестане было выявлено 13 852 заражения. Из них 11 980 человек полностью выздоровели, 647 скончались.
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