В общем с начала эпидемии в России обнаружено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 субъектах, 21 475 человек скончались, 982 324 вылечились человека.
В России выявили 10,8 тысячи новых случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 05 октября, 2020. Понедельник 12:30
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 10 888 новых случаев коронавируса в 84 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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