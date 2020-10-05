ЗАМАНА - В России выявили 10,8 тысячи новых случаев коронавируса

В России выявили 10,8 тысячи новых случаев коронавируса

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05 октября, 2020. Понедельник 12:30
В России выявили 10,8 тысячи новых случаев коронавируса

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 10 888 новых случаев коронавируса в 84 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.

В России выявили 10,8 тысячи новых случаев коронавируса
Общество

В общем с начала эпидемии в России обнаружено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 субъектах, 21 475 человек скончались, 982 324 вылечились человека.

 

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