В своем поздравлении Владимир Васильев подчеркнул важность работы всех учителей, поблагодарил их за труд и пожелал им крепкого здоровья. Полный текст поздравления можно прочитать тут.
Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Днем учителя
- Автор Мадина
- 05 октября, 2020. Понедельник 12:27
Лидер РД Владимир Васильев сегодня, 5 октября, поздравил педагогов Дагестана с профессиональным праздником.
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