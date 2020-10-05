ЗАМАНА - ДНК застывших в янтаре насекомых впервые успешно извлекли

ДНК застывших в янтаре насекомых впервые успешно извлекли

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05 октября, 2020. Понедельник 09:55
ДНК застывших в янтаре насекомых впервые успешно извлекли

Исследователям в первый раз посчастливилось успешно извлечь из янтаря ДНК насекомых, которые в нем застыли. 

ДНК застывших в янтаре насекомых впервые успешно извлекли
Общество

Европейские ученые использовали для совершения эксперимента 2 вида янтаря, добытые в 2013 и 2017 годах на Мадагаскаре. В смоле застыли насекомые долгоносики. Исследователи совершили 2 эксперимента. Один янтарь они хранили при комнатной температуре, а второй в этаноле при температуре в -20 градусов.

При помощи полимеразной цепной реакции у исследователей получилось добыть ДНК насекомых из взятых для этого образцов янтаря. Ученые обнаружили, что концентрация ДНК в более новых и более старых образцах отличалась друг от друга. Данный результат даст возможность выявлять генетическую информацию о древних видах насекомых.

 

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