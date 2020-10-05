ЗАМАНА - Сельхозпотребкооператив «Сулакский» начал принимать фрукты на хранение – Минсельхозпрод Дагестана

Сельхозпотребкооператив «Сулакский» начал принимать фрукты на хранение – Минсельхозпрод Дагестана

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05 октября, 2020. Понедельник 09:46
Сельхозпотребкооператив «Сулакский» начал принимать фрукты на хранение – Минсельхозпрод Дагестана

На площадке сельхозпотребкооператива «Сулакский» Кизилюртовского района с помощью государственного гранта реализовался инвестиционный проект по организации фрукто-овощехранилища общей мощностью 1200 тонн, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу республиканского ведомства сельского хозяйства и продовольствия.  

Сельхозпотребкооператив «Сулакский» начал принимать фрукты на хранение – Минсельхозпрод Дагестана
Общество

По сведениям от источника, хранилище обеспечено современным холодильным оборудованием, с возможностью автоматической регуляции влажности, температуры и иных настроек среды. Подробнее можно прочитать тут.

 

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