ЗАМАНА - Молодогвардейцы Дагестана провели акцию ко Всемирному дню защиты животных

Молодогвардейцы Дагестана провели акцию ко Всемирному дню защиты животных

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05 октября, 2020. Понедельник 09:34
Молодогвардейцы Дагестана провели акцию ко Всемирному дню защиты животных

Активисты ДРО «Молодая Гвардия Единой России» совместно с его главой Сергеем Никитиным приехали с визитом вчера, 4 сентября, в МУП «Питомец», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на региональное отделение МГЕР. Визит приурочен ко Всемирному дню защиты животных. 

Молодогвардейцы Дагестана провели акцию ко Всемирному дню защиты животных
Общество

Молодогвардейцы подарили учреждению корм, покормили животных и поиграли с ними, а также побеседовали с сотрудниками питомника, поговорили о сложностях , с которыми они сталкивались при работе с животными. Подробнее можно прочитать тут.

 

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