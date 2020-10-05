Молодогвардейцы Дагестана провели акцию ко Всемирному дню защиты животных
- Автор Мадина
- 05 октября, 2020. Понедельник 09:34
Активисты ДРО «Молодая Гвардия Единой России» совместно с его главой Сергеем Никитиным приехали с визитом вчера, 4 сентября, в МУП «Питомец», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на региональное отделение МГЕР. Визит приурочен ко Всемирному дню защиты животных.
Молодогвардейцы подарили учреждению корм, покормили животных и поиграли с ними, а также побеседовали с сотрудниками питомника, поговорили о сложностях , с которыми они сталкивались при работе с животными. Подробнее можно прочитать тут.
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