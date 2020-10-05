В Дагестане коронавирусом заразились 84 человека
- Автор Мадина
- 05 октября, 2020. Понедельник 09:25
За весь период эпидемии в Дагестане обнаружили 13768 случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа в регионе зафиксировали 84 новых заражения, сообщает оперативный штаб.
В общем в Дагестане от коронавируса вылечились 11899 пациентов, 642 скончались.
Последнее от Мадина
- Памятка о безопасной покупке лекарственных препаратов, БАДов и пищевых добавок в зарубежных интернет-магазинах
- Минприроды России проводит студенческий экоквест «Вода.online»
- Определен день подведения итогов конкурса «Золотые правила нравственности»
- ДНК застывших в янтаре насекомых впервые успешно извлекли
- Сельхозпотребкооператив «Сулакский» начал принимать фрукты на хранение – Минсельхозпрод Дагестана