Каспийские педагоги в числе первых получили президентские доплаты за классное руководство!
- Автор Мадина
- 04 октября, 2020. Воскресенье 23:17
Классные руководители школ Каспийска в числе первых получили президентские выплаты в размере 5 тысяч.
Уточняют, что еще 30 сентября больше 600 классным руководителям муниципальных школ Каспийска были направлены 5 тысяч за классное руководство. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- ФАДН России объявляет о старте IV Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»
- Каспийские педагоги в числе первых получили президентские доплаты за классное руководство!
- В Дагестан прибыли травматологи и ортопеды из Санкт-Петербурга
- Министр здравоохранения РД провел рабочую встречу со специалистами НИИ травматологии и ортопедии им Р.Р. Вредена
- Мощное извержение вулкана могло стать причиной гибели майя