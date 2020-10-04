ЗАМАНА - Каспийские педагоги в числе первых получили президентские доплаты за классное руководство!

Каспийские педагоги в числе первых получили президентские доплаты за классное руководство!

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04 октября, 2020. Воскресенье 23:17
Каспийские педагоги в числе первых получили президентские доплаты за классное руководство!

Классные руководители школ Каспийска в числе первых получили президентские выплаты в размере 5 тысяч.

Каспийские педагоги в числе первых получили президентские доплаты за классное руководство!
Общество

Уточняют, что еще 30 сентября больше 600 классным руководителям муниципальных школ Каспийска были направлены 5 тысяч за классное руководство. Подробнее можно прочитать тут.

 

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