ЗАМАНА - В Дагестан прибыли травматологи и ортопеды из Санкт-Петербурга

В Дагестан прибыли травматологи и ортопеды из Санкт-Петербурга

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04 октября, 2020. Воскресенье 23:14
В Дагестан прибыли травматологи и ортопеды из Санкт-Петербурга

В четверг, 1 октября в РД приехали сотрудники Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Р.Р.Вредена.

В Дагестан прибыли травматологи и ортопеды из Санкт-Петербурга
Общество

С группой медиков из Санкт-Петербугра во главе с руководителем центра Рашидом Тихоловым встретился министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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