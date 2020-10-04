В режиме видеосвязи в собрании участвовал глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов. Подробнее можно прочитать тут.
За девять месяцев 2020 года в сельском хозяйстве Дагестана создано более 8 тысяч рабочих мест
- Автор Мадина
- 04 октября, 2020. Воскресенье 01:20
Во вторник, 29 сентября, премьер-министр РД Артём Здунов провел собрание оперативного штаба по стабильному развитию экономики и социальной устойчивости в регионе в условиях эпидемии коронавируса.
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