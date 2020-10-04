За девять месяцев 2020 года в сельском хозяйстве Дагестана создано более 8 тысяч рабочих мест

Автор Мадина

Во вторник, 29 сентября, премьер-министр РД Артём Здунов провел собрание оперативного штаба по стабильному развитию экономики и социальной устойчивости в регионе в условиях эпидемии коронавируса.