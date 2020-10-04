ЗАМАНА - За девять месяцев 2020 года в сельском хозяйстве Дагестана создано более 8 тысяч рабочих мест

За девять месяцев 2020 года в сельском хозяйстве Дагестана создано более 8 тысяч рабочих мест

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04 октября, 2020. Воскресенье 01:20
За девять месяцев 2020 года в сельском хозяйстве Дагестана создано более 8 тысяч рабочих мест

Во вторник, 29 сентября, премьер-министр РД Артём Здунов провел собрание оперативного штаба по стабильному развитию экономики и социальной устойчивости в регионе в условиях эпидемии коронавируса.

За девять месяцев 2020 года в сельском хозяйстве Дагестана создано более 8 тысяч рабочих мест
Общество

В режиме видеосвязи в собрании участвовал глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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