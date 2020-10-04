На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Дагестан представят 20 предприятий
- Автор Мадина
- 04 октября, 2020. Воскресенье 00:00
В период с 7 по 10 октября пройдет XXII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2020», которая приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В 2020 году выставка будет идти в большей степени в онлайн-формате. Гости смогут изучить экспозицию выставки на специально разработанной интернет-платформе золотаяосень2020.рф. Подробнее можно прочитать тут.
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