ЗАМАНА - Работников «Кизлярагрокомплекса» в рамках реализации нацпроекта обучили бережливому производству

Работников «Кизлярагрокомплекса» в рамках реализации нацпроекта обучили бережливому производству

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03 октября, 2020. Суббота 23:11
Работников «Кизлярагрокомплекса» в рамках реализации нацпроекта обучили бережливому производству

Министерство экономического развития РД продолжает реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории республики. В 2020 году компании-участники национального проекта проходят обучение по разным образовательным программам.

Работников «Кизлярагрокомплекса» в рамках реализации нацпроекта обучили бережливому производству
Общество

Например, 28 работников АО «Кизлярагрокомплекс» с 30 сентября по 2 октября изучили основы бережливого производства. Тренинги и семинары с визитом в организацию провели сотрудники АНО «Федеральный центр компетенций в области производительности труда». Подробнее можно прочитать тут.

 

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