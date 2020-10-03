Работников «Кизлярагрокомплекса» в рамках реализации нацпроекта обучили бережливому производству
- Автор Мадина
- 03 октября, 2020. Суббота 23:11
Министерство экономического развития РД продолжает реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории республики. В 2020 году компании-участники национального проекта проходят обучение по разным образовательным программам.
Например, 28 работников АО «Кизлярагрокомплекс» с 30 сентября по 2 октября изучили основы бережливого производства. Тренинги и семинары с визитом в организацию провели сотрудники АНО «Федеральный центр компетенций в области производительности труда». Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Дагестан представят 20 предприятий
- За девять месяцев 2020 года в сельском хозяйстве Дагестана создано более 8 тысяч рабочих мест
- На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Дагестан представят 20 предприятий
- Работников «Кизлярагрокомплекса» в рамках реализации нацпроекта обучили бережливому производству
- Дагестан принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне