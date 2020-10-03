Дагестан принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне
- Автор Мадина
- 03 октября, 2020. Суббота 23:07
Вчера, 2 октября, премьер-министр региона Артём Здунов поучаствовал в селекторном собрании, которое прошло под руководством Министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.
По ходу собрания были обсуждены особенности проведения тренировки по гражданской обороне в субъектах и рассказаны сведения о мероприятиях, которые проводились в регионах. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Дагестан представят 20 предприятий
- За девять месяцев 2020 года в сельском хозяйстве Дагестана создано более 8 тысяч рабочих мест
- На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Дагестан представят 20 предприятий
- Работников «Кизлярагрокомплекса» в рамках реализации нацпроекта обучили бережливому производству
- Работников «Кизлярагрокомплекса» в рамках реализации нацпроекта обучили бережливому производству