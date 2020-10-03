ЗАМАНА - Дагестан принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

Дагестан принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

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03 октября, 2020. Суббота 23:07
Дагестан принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне
Вчера, 2 октября, премьер-министр региона Артём Здунов поучаствовал в селекторном собрании, которое прошло под руководством Министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.
Дагестан принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне
Общество
По ходу собрания были обсуждены особенности проведения тренировки по гражданской обороне в субъектах и рассказаны сведения о мероприятиях, которые проводились в регионах. Подробнее можно прочитать тут.

 

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