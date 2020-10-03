ЗАМАНА - В сентябре около 18 тысяч махачкалинцев оплатили за проезд безналично

В сентябре около 18 тысяч махачкалинцев оплатили за проезд безналично

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03 октября, 2020. Суббота 00:00
В сентябре около 18 тысяч махачкалинцев оплатили за проезд безналично

В сентябре примерно 18 тысяч жителей Махачкалы оплатили проезд на общественном транспорте банковской картой, пишет издание «Мирмол», ссылаясь на личную страницу в Instagram главы города Салмана Дадаева.

В сентябре около 18 тысяч махачкалинцев оплатили за проезд безналично
Общество

Как рассказал мэр, уже с 1 октября при безналичной оплате проезда на общественном транспорте махачкалинцы начнут экономить 3 рубля.

 

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