В сентябре около 18 тысяч махачкалинцев оплатили за проезд безналично

Автор Мадина

В сентябре примерно 18 тысяч жителей Махачкалы оплатили проезд на общественном транспорте банковской картой, пишет издание «Мирмол», ссылаясь на личную страницу в Instagram главы города Салмана Дадаева.