ЗАМАНА - Совершенно новый тип пещерного рисунка найден в Австралии

Совершенно новый тип пещерного рисунка найден в Австралии

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03 октября, 2020. Суббота 00:00
Совершенно новый тип пещерного рисунка найден в Австралии

Странные наскальные рисунки древних людей были обнаружены учеными.

Совершенно новый тип пещерного рисунка найден в Австралии
Общество

Как пишет ToDay News Ufa, в Австралии антропологи обнаружили новый вид наскального рисунка. Он был найден в Арнемленде, который является историческим регионом на севере Австралии. Ученые обнаружили 87 пещер с высокой наскальной живописью, на территории длиной от горы Боррадейл до поместь клана Намуниджбук, находящейся на Веллингтонском хребте. Поль Тэсон, антрополог, считает, что главной темой творчества художников древних времен являются взаимоотношения между людьми и животными той эпохи, так как изображения людей чаще всего написаны вместе с изображениями животных.

 

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