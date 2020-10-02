Дагестан приобрел 11 автобусов для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями

Вчера, 1 октября, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Леонид Липсиц и работники ведомства провели осмотр городских автобусов, купленных в рамках реализации федерального проекта «Доступная среда».

Новые автобусы приобретены для перевозки людей с ограниченными возможностями. Кроме того, здесь предусмотрено специальное место для размещения и крепления колясок, для этих задач в автобусе расширен дверной проем и поставлены специальные аппарели. Вмещает автобус 17 пассажиров.