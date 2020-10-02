ЗАМАНА - В Дагестане торжественно открылась мультимедийная выставка «Память поколений»

В Дагестане торжественно открылась мультимедийная выставка «Память поколений»

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02 октября, 2020. Пятница 11:26
В Дагестане торжественно открылась мультимедийная выставка «Память поколений»

Вчера, 1 октября, в Историческом парке «Россия – Моя история» прошло праздничное открытие выставки «Память поколений».

В Дагестане торжественно открылась мультимедийная выставка «Память поколений»
Общество

До открытия официальной части церемонии, перед гостями выступила Министр Культуры Дагестана Зарема Бутаева, которая подчеркнула масштаб выставки и ее уникальность. Подробнее можно прочитать тут.

 

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