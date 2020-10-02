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Безработные дагестанцы могут пройти бесплатное обучение по востребованным компетенциям
- Автор Мадина
- 02 октября, 2020. Пятница 11:16
Жители Дагестана, которые пребывают в тяжелой жизненной ситуации из-за коронавирусной эпидемии, могут бесплатно обучиться наиболее востребованным на рынке труда профессиональным компетенциям.
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