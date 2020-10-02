ЗАМАНА - Безработные дагестанцы могут пройти бесплатное обучение по востребованным компетенциям

Безработные дагестанцы могут пройти бесплатное обучение по востребованным компетенциям

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02 октября, 2020. Пятница 11:16
Безработные дагестанцы могут пройти бесплатное обучение по востребованным компетенциям

Жители Дагестана, которые пребывают в тяжелой жизненной ситуации из-за коронавирусной эпидемии, могут бесплатно обучиться наиболее востребованным на рынке труда профессиональным компетенциям.

Безработные дагестанцы могут пройти бесплатное обучение по востребованным компетенциям
Общество

Чтобы принять участие программе, нужно отправить заявку на сайте express.worldskills.ru. Контакты для вопросов: 8(938)800-42-62, 8(988)292-16-11. Подробнее можно прочитать тут.

 

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