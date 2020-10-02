ЗАМАНА - Владимир Васильев поздравил коллектив концерна ОАО «Концерн «КЭМЗ» и всех промышленников Дагестана с Днем машиностроителя

Владимир Васильев поздравил коллектив концерна ОАО «Концерн «КЭМЗ» и всех промышленников Дагестана с Днем машиностроителя

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02 октября, 2020. Пятница 11:09
Владимир Васильев поздравил коллектив концерна ОАО «Концерн «КЭМЗ» и всех промышленников Дагестана с Днем машиностроителя

Вчера, 1 октября, лидер РД Владимир Васильев с премьер-министром региона Артёмом Здуновым и главой промышленности и торговли республики Батыром Эмеевым приехал с визитом на ОАО «Концерн «КЭМЗ» в городе Кизляр.

Владимир Васильев поздравил коллектив концерна ОАО «Концерн «КЭМЗ» и всех промышленников Дагестана с Днем машиностроителя
Общество

После ознакомления с мощностями завода и осмотра новых производственных площадей организации, глава Дагестана поздравил сотрудников и всех промышленников региона с Днем машиностроителя, и поблагодарил за ответственный подход к решению поставленных целей, за регулярный поиск нового и актуального. Подробнее можно прочитать тут.

 

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