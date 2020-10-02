ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Налоги платить необходимо: тогда мы сможем построить и дороги надлежащего качества, и мосты капитальные»

Владимир Васильев: «Налоги платить необходимо: тогда мы сможем построить и дороги надлежащего качества, и мосты капитальные»

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02 октября, 2020. Пятница 11:02
Владимир Васильев: «Налоги платить необходимо: тогда мы сможем построить и дороги надлежащего качества, и мосты капитальные»

Место размещения моста на 14 километре автомобильной дороги «Хасавюрт – Бабаюрт» посетил вчера, 1 октября, лидер Дагестана Владимир Васильев.

Владимир Васильев: «Налоги платить необходимо: тогда мы сможем построить и дороги надлежащего качества, и мосты капитальные»
Общество

Просмотр шел совместно с премьер-министром РД Артёмом Здуновым. В процессе осмотра пояснения по мосту дал глава министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Ширухан Гаджимурадов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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