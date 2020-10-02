Просмотр шел совместно с премьер-министром РД Артёмом Здуновым. В процессе осмотра пояснения по мосту дал глава министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Ширухан Гаджимурадов. Подробнее можно прочитать тут.
Владимир Васильев: «Налоги платить необходимо: тогда мы сможем построить и дороги надлежащего качества, и мосты капитальные»
- Автор Мадина
- 02 октября, 2020. Пятница 11:02
Место размещения моста на 14 километре автомобильной дороги «Хасавюрт – Бабаюрт» посетил вчера, 1 октября, лидер Дагестана Владимир Васильев.
Последнее от Мадина
- В Дагестане торжественно открылась мультимедийная выставка «Память поколений»
- В Дагестане торжественно открылась мультимедийная выставка «Память поколений»
- Дагестан приобрел 11 автобусов для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями
- Безработные дагестанцы могут пройти бесплатное обучение по востребованным компетенциям
- Безработные дагестанцы могут пройти бесплатное обучение по востребованным компетенциям