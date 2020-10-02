Министр внутренних дел Татарстана с рабочим визитом посетил Дагестан
- Автор Мадина
- 02 октября, 2020. Пятница 10:51
Вчера, 1 октября, глава министерства внутренних дел Татарстана Андрей Хохорин приехал с визитом по работе в Дагестан, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МВД региона.
Андрей Хохорин и Абдурашид Магомедов посетили Временную оперативную группу в Унцукульском районе и побеседовали с полицейскими из Татарстана, которые прикомандированы для работы на Северном Кавказе. Руководители ознакомились с условиями работы сотрудников полиции, оценили высокий уровень организации сводного отряда, который обеспечивает охрану общественного порядка на территории региона», – уточняется в сообщении. Подробнее можно прочитать тут.
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