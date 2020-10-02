Новый автомобиль, который получил более агрессивный дизайн и светодиодную оптику, доступен в 6 уровнях оснащения (Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium), стоимостью от 814 900 до 1 169 900 рублей.
В России начались продажи обновленного Kia Rio
- Автор Мадина
- 02 октября, 2020. Пятница 10:44
Вчера, 1 октября, в России начались продажи модернизированного седана KIA Rio.
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