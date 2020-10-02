ЗАМАНА - В России начались продажи обновленного Kia Rio

В России начались продажи обновленного Kia Rio

Автор
02 октября, 2020. Пятница 10:44
В России начались продажи обновленного Kia Rio

Вчера, 1 октября, в России начались продажи модернизированного седана KIA Rio.

В России начались продажи обновленного Kia Rio
Общество

Новый автомобиль, который получил более агрессивный дизайн и светодиодную оптику, доступен в 6 уровнях оснащения (Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium), стоимостью от 814 900 до 1 169 900 рублей.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top