В Денисовой пещере найден человеческий зуб возрастом 250 тысяч лет

На Алтае антропологи обнаружили зуб, который мог принадлежать денисовскому человеку. Кроме того, там также нашли и 3 таких же антропологических образца.

Денисова пещера стала на весь мир известна 10 лет назад, когда ученый-палеогенетик выявил новый подвид людей по остатку фаланги пальца, который обнаружили там в 2008 году. Подвид был назван денисовским человеком, стартовали раскопки, обнаружив за годы останки 4-х денисовцев, 2-х неандертальцев и девочку-гибрид этих 2-х видов.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на работника Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН Михаила Шунькова, за весь период с 2008 года там обнаружили 4 антропологических образца, среди найденного также молочный зуб-моляр и фрагменты бедренной и лучевой костей. Исследователи примерно выявили их возраст - от 120 до 250 000 лет.

В пещере были найдены и орудия труда из камня.