ЗАМАНА - Владимир Васильев ознакомился с производством лифтов в Кизляре

Владимир Васильев ознакомился с производством лифтов в Кизляре

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02 октября, 2020. Пятница 00:23
Владимир Васильев ознакомился с производством лифтов в Кизляре

В рамках рабочего визита в город Кизляр вчера, 1 октября, руководитель Дагестана Владимир Васильев приехал с визитом в ОАО «Концерн «КЭМЗ». Совместно с премьер-министром республики Артёмом Здуновым и главой министерства промышленности и торговли региона Батыром Эмеевым он ознакомился с мощностями завода.

Владимир Васильев ознакомился с производством лифтов в Кизляре
Общество

В первую очередь глава Дагестана осмотрел новые производственные площади организации: цеха изготовления и сборки металлоконструкций, заводской корпус летательных аппаратов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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