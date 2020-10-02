В первую очередь глава Дагестана осмотрел новые производственные площади организации: цеха изготовления и сборки металлоконструкций, заводской корпус летательных аппаратов. Подробнее можно прочитать тут.
Владимир Васильев ознакомился с производством лифтов в Кизляре
- Автор Мадина
- 02 октября, 2020. Пятница 00:23
В рамках рабочего визита в город Кизляр вчера, 1 октября, руководитель Дагестана Владимир Васильев приехал с визитом в ОАО «Концерн «КЭМЗ». Совместно с премьер-министром республики Артёмом Здуновым и главой министерства промышленности и торговли региона Батыром Эмеевым он ознакомился с мощностями завода.