Владимир Васильев ознакомился с производством лифтов в Кизляре

В рамках рабочего визита в город Кизляр вчера, 1 октября, руководитель Дагестана Владимир Васильев приехал с визитом в ОАО «Концерн «КЭМЗ». Совместно с премьер-министром республики Артёмом Здуновым и главой министерства промышленности и торговли региона Батыром Эмеевым он ознакомился с мощностями завода.