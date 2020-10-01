ЗАМАНА - В Дагестане количество вылетов санитарной авиации увеличилось в три раза

В Дагестане количество вылетов санитарной авиации увеличилось в три раза

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01 октября, 2020. Четверг 10:59
В Дагестане количество вылетов санитарной авиации увеличилось в три раза

За 8 месяцев 2020 года число вылетов санитарной авиации в регионе выросло больше чем в 3 раза. Это обсудили на собрании коллегии Минздрава региона под руководством руководителя ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова.

В Дагестане количество вылетов санитарной авиации увеличилось в три раза
Общество

Как рассказал врио главного врача регионального центра медицины катастроф (ДЦМК) Ильяс Шапилов, с начала текущего года медицинский вертолет сделал 163 вылета – 70 из них выполнено к пациентам с коронавирусом, что составляет 43% от числа всех вылетов. С начала 2020 года силами республиканской санитарной авиации эвакуировано 223 человека, тогда как за такой же период 2018 года всего 90 человек. Подробнее можно прочитать тут.

 

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